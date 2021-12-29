smi.media

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jnas Levison
    А чего лягушатники забыли в Чёрном море!?Фрегат Франции пр...
  • Никос Георгиадис
    После драки кулаками не машут. Это нужно было сделать ещё в 2014. Году ,и не сваливать из Украины, как ты это сделал,...Суд открыл дело п...
  • Россиянин
    Красотка.Эйсмонт рассказал...

Вашингтон пытается чужими руками развязать войну в Европе - Гайдукевич

Вашингтон пытается чужими руками развязать войну в Европе - Гайдукевич

Соединенные Штаты Америки хотят чужими руками развязать войну в Европе. Соответствующее мнение озвучил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе «Объективно» на телеканале ОНТ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх