Вашингтон пытается чужими руками развязать войну в Европе - Гайдукевич

Соединенные Штаты Америки хотят чужими руками развязать войну в Европе. Соответствующее мнение озвучил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе «Объективно» на телеканале ОНТ.
Соединенные Штаты Америки хотят чужими руками развязать войну в Европе. Соответствующее мнение озвучил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе «Объективно» на телеканале ОНТ.
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