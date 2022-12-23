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Данк Джексона Хэйса и бросок Кори Кисперта с центра – в пятерке лучших моментов дня

Данк Джексона Хэйса и бросок Кори Кисперта с центра – в пятерке лучших моментов дня

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, которые состоялись 22 декабря. Лучшими моментами дня стали добивание сверху Джексона Хэйса («Новый Орлеан») и бросок с центра площадки Кори Кисперта («Вашингтон»).

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