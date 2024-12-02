Сериал “Властелин колец: Кольца власти” может стать самым большим провалом в истории киноиндустрииКак сообщает портал Daily Mail, проанализировав финансовый отчет GSR Productions, киноподразделение Amazon потратило на производство двух сезонов сериала “Властелин колец: Кольца власти” более 800 миллионов долларов.