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Петербуржцы увидят набравший силу звездопад эта-Аквариды в начале мая

Петербуржцы увидят набравший силу звездопад эта-Аквариды в начале мая

Петербуржцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Аквариды утром 6 мая. По прогнозам Московского планетария, пик активности Майских Акварид придется на 6 утра с ожидаемой интенсивностью до 40 метеоров в час.

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