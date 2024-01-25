Власти ХМАО подали в суд на подрядчика из-за срыва сроков строительства дороги в Екатеринбург

Управление автомобильных дорог ХМАО подало в суд на подрядчика, который занимался инженерными исследованиями территории для подготовки проекта и строительства новой дороги в Екатеринбург через Кондинский район.
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