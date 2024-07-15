Пентагон признал, что вынужден учитывать сигналы России в ядерной сфере

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара признал необходимость учитывать сигналы России в области ядерного сдерживания и периодически корректировать действия Вооруженных сил США.
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