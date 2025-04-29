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Латифоглу: В США признали победу России в конфликте на Украине

В Турции заявили, Вашингтон считает успешной операцию в Курской области. Кроме того, для Соединенных Штатов Америки успех российских бойцов на линии фронта считается окончанием военных действий на Украине.

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