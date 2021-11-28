У Александра Градского перед уходом из жизни постоянно отказывали ноги

Не стало Александра Градского. Знаменитый артист скончался в больнице на 73-м году жизни. Коллеги не скрывают, что после перенесённого коронавируса Александр Градский жаловался на отказ ног и уже не передвигался самостоятельно.
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