TVcenter.ru

268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адександр Соловьев
    Не знаю за что его так возносят. Он был певцом " на любителя". Одна песня мне нравится - " первый тайм", остальных не...“Мне абсолютно на...
  • Александр Очкасов
    Маша, как всегда на высоте!!! Уважаю!!!Почему Мария Шукш...
  • лекс
    Чтоб ты сдох сын ш л ю х и ,чтоб твои дети сдохлиПочему Мария Шукш...

У Александра Градского перед уходом из жизни постоянно отказывали ноги

У Александра Градского перед уходом из жизни постоянно отказывали ноги

Не стало Александра Градского. Знаменитый артист скончался в больнице на 73-м году жизни. Коллеги не скрывают, что после перенесённого коронавируса Александр Градский жаловался на отказ ног и уже не передвигался самостоятельно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх