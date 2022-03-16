«Кайрат» сообщил, что клуб работает в штатном режиме

В «Кайрате» заявили, что работа в клубе проходит в штатном режиме. Академия продолжает обучение и подготовку к новому сезону, а основной состав продолжает подготовку к домашнему матчу против «Тараза».

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