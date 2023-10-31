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Марочко заявил, что СБУ занялись "отказниками" в ВСУ на Купянском направлении

Марочко заявил, что СБУ занялись "отказниками" в ВСУ на Купянском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что СБУ и спецподразделение украинской полиции "КОРД" занялись "отказниками" в ВСУ на Купянском направлении - спецслужбы пытаются силой искоренить тенденцию отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы, сообщает РИА Новости.

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