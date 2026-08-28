Южная Африка: Офицер полиции и подозреваемый в уголовном преступлении были застрелены во время перестрелки в Найсне, провинция Западный Кейп, 26 августа на фоне продолжающегося расследования убийства двух членов муниципального совета Африканского национального конгресса (АНК) и бывшего мэра неделей ранее.