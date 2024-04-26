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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Победа над Бумпромом: 2:1.

Победа над Бумпромом: 2:1.

В матче третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты ´Белшины´ на стадионе гомельской СДЮШОР №8, уступая в первом тайме, одержали победу со счетом 1:2 над ФК ´Бумпром´.

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