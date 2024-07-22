В Туле поймали калужанина с кило наркотиков

Калужанин решил подзаработать на сбыте наркотиков в соседнем регионе и, похоже, надолго поплатится за это свободойКалужанин решил подзаработать на сбыте наркотиков в соседнем регионе и, похоже, надолго поплатится за это свободой.
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