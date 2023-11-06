Фильм «По щучьему велению» вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположилась космическая драма «Человек ниоткуда»МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России, собрав 615 млн рублей за минувшие выходные.
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