Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Вчера в Москве состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Первыми посмотреть нашумевшую картину пришли Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория и Олег Шеляговы, Манижа вместе со своей мамой и многие другие.