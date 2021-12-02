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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Вчера в Москве состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Первыми посмотреть нашумевшую картину пришли Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория и Олег Шеляговы, Манижа вместе со своей мамой и многие другие.

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