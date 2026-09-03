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Царьград

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ТАСС: Эксперт оценил нецелесообразность ракет IRIS-T для Украины

ТАСС: Эксперт оценил нецелесообразность ракет IRIS-T для Украины

Военный эксперт Александр Степанов заявил, что из-за современных условий ведения боевых действий с использованием дронов, применение Украиной дорогостоящих ракет IRIS-T, стоящих около €400 тыс.

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