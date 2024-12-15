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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Терехин: «С уходом Соболева «Спартака» стал лучше. Команда заиграла, другие ребята раскрылись»

«Позитивным событием в первой части чемпионата стала серия «Спартака» из ярких победных матчей. Буквально семь туров назад все говорили, что Станкович не тот тренер, который нужен.

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