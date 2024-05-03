Екатеринбург засыпало майским снегом. ГИБДД призывает к осторожности

В Екатеринбурге и ряде районов Свердловской области идет снег, обстановка на дорогах осложнилась. В областном УГИБДД напоминают, что в снег необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.