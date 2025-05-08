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Токио выразил Пхеньяну официальный протест после ракетного залпа КНДР по Японскому морю

Токио выразил Пхеньяну официальный протест после ракетного залпа КНДР по Японскому морю

Япония направила протест КНДР в связи с проведенным утром 8 мая 2025 года ракетным пуском. В документе подчеркивается, что Токио считает данные действия угрозой безопасности Японии и всего региона, сообщил журналистам глава японского министерства обороны Гэн Накатани, о чем РИА Новости.

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