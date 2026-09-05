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В России начался второй пик активности клещей: как защититься от укусов

В России начался второй пик активности клещей: как защититься от укусов

Роспотребнадзор предупредил россиян о втором пике активности клещей. Как сообщает ведомство, теплая и влажная погода в начале сентября создает благоприятные условия для этих насекомых, поэтому они будут активны вплоть до устойчивых заморозков.

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