В ДНР против проведения референдума по Донбассу без участия жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. Заявление президента Украины о том, что референдум по Донбассу может быть проведен без учета мнения жителей самопровозглашенных ЛДНР, показывает реальное отношение Киева к Донбассу.