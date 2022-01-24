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В ДНР против проведения референдума по Донбассу без участия жителей

В ДНР против проведения референдума по Донбассу без участия жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. Заявление президента Украины о том, что референдум по Донбассу может быть проведен без учета мнения жителей самопровозглашенных ЛДНР, показывает реальное отношение Киева к Донбассу.

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