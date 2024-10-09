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Коронавирус во Владимирской области решил отступить

Коронавирус во Владимирской области решил отступить

Два района области официально свободны от ковида, а от гриппа - весь регион.В сезон простуд, когда многие владимирцы переболели дважды, подобная статистика внушает хоть какой-то оптимизм.

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