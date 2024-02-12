Две женщины пострадали в аварии в Ряжске

Авария произошла около 16:35 вблизи дома № 69А на улице Владимировка. По предварительной версии полиции 57-летний житель Ряжска на Lada Granta врезался в ВАЗ-21154 под управлением 42-летней жительницы Ряжского района.
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