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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» не сделает требл и не сможет выиграть 4 трофея за сезон

«Боруссия» выбила «ПСЖ» из 1/2 финала Лиги чемпионов, победив в обоих матчах со счетом 1:0. Таким образом, команда Луиса Энрике потеряла возможность выиграть четыре трофея за сезон – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

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