Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал US Open после напряжённого пятиматчевого противостояния

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо добился выхода в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), обыграв соотечественника Алекса Микельсена в четвертьфинале турнира со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).
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