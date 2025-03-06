Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Николай ИВАНОВ А что мешает провести референдум по вопросу возвращения смертной казни, скорее всего, что общество скажет ДА. И кстати ведь приведение приговора в исполнение может быть отложено, чтобы защита нашла убедительные доказательства для пересмотра дела. Кстати сказать, а где власть хочет разместить нацистов у которых руки в крови - строить новые тюрьмы, увеличивать контингент надзирателей и кормить до самой смерти...... 9 граммов сохранят психику надзирателей, бюджетные деньги, которые потребуются для восстановления новых территорий...... СМЕРТНУЮ КАЗНЬ надо возвращать и не стоит строить из себя высоко нравственных гуманистов, во время войны........

М ММ "не страшнее ли пожизненное заключение, когда человек лишен возможности общения с внешним миром и даже спит при включенном свете?"- не так давно писали о вышедшем ПОСЛЕ пожизненного заключения воре в законе, вышедшем ПОСЛЕ пожизненного маньяке-убийце... Это как? Типа страшно?? Да, страшно, только мирным жителям, возле которых такие вышедшие обитают!