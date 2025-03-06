Свободная Пресса Корреспондент ТАСС задала Александру Бастрыкину вопрос: «Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции? — Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами.
Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни
Комментарии
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Николай ИВАНОВ
А что мешает провести референдум по вопросу возвращения смертной казни, скорее всего, что общество скажет ДА. И кстати ведь приведение приговора в исполнение может быть отложено, чтобы защита нашла убедительные доказательства для пересмотра дела. Кстати сказать, а где власть хочет разместить нацистов у которых руки в крови - строить новые тюрьмы, увеличивать контингент надзирателей и кормить до самой смерти...... 9 граммов сохранят психику надзирателей, бюджетные деньги, которые потребуются для восстановления новых территорий...... СМЕРТНУЮ КАЗНЬ надо возвращать и не стоит строить из себя высоко нравственных гуманистов, во время войны........
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8 час.
М
ММ
"не страшнее ли пожизненное заключение, когда человек лишен возможности общения с внешним миром и даже спит при включенном свете?"- не так давно писали о вышедшем ПОСЛЕ пожизненного заключения воре в законе, вышедшем ПОСЛЕ пожизненного маньяке-убийце... Это как? Типа страшно?? Да, страшно, только мирным жителям, возле которых такие вышедшие обитают!
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6 час.
Андрей Васильченко
Против отмены моратория те, у кого рыльце в пушкУ. Боятся быть поставленными к стенке. Содержать пожизненно осуждённых за счёт бюджета - это разве лучше, чем отправить злодея на Суд к Богу? Хреново преступнику, но он живёт, спит, жрёт, в отличие от его жертв, которые уже на том свете и ждут убийцу на Божьем Суде. Отменяйте мораторий. Суд Божий важнее человеческого суда.
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5 час.
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