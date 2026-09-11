15-метровый барельеф установили на станции «Народное Ополчение»

На станции «Народное Ополчение», входящей в состав Рублёво-Архангельской линии столичного метрополитена, разместили бронзовый барельеф высотой 15 метров.
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