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ФСБ: поставкой ракет Западной Европе в 1979 году США нарушили договор ОСВ

В 1979 году США и СССР заключили Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II). Однако, уже в декабре того же года странах НАТО, под давлением Вашингтона, было принято решение о размещении американских ракет средней дальности в ряде западноевропейских государств, что нарушило условия договора.

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