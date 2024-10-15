ФСБ: поставкой ракет Западной Европе в 1979 году США нарушили договор ОСВ

В 1979 году США и СССР заключили Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II). Однако, уже в декабре того же года странах НАТО, под давлением Вашингтона, было принято решение о размещении американских ракет средней дальности в ряде западноевропейских государств, что нарушило условия договора.