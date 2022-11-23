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Казбек Сагын о завоевании титула NAIZA: «Немного пошло не по плану, но слава Аллаху, бой завершился в мою пользу»

Чемпион лиги NAIZA в весовой категории до 52 кг Казбек Сагын поделился эмоциями после победы над британцем Джоном Шинком: «Непередаваемые чувства, я к нему долго шел.

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