Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 ноября заявила в беседе с «Известиями», что в Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе.
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