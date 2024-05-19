В Android 15 появилась адаптивная вибрация. Смартфон будет реагировать на окружение

Корпорация Google добавила в операционную систему Android 15 Beta 2 функцию Adaptive Vibration, которая позволит гибко настраивать работу вибромотораРучная настройка интенсивности вибрации — функция отнюдь не новая, но в Google усовершенствовали ее, научив операционную систему реагировать на окружающую среду.