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Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

Верховный суд России признал законным приговор россиянину Руслану Зинину (внесен в реестр террористов и экстремистов), получившему 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска Иркутской области 26 сентября 2022 года.

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