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Пожар случился в нижегородском конном клубе из-за микроволновки

Пожар случился в нижегородском конном клубе из-за микроволновки

Пожар произошёл в конном клубе в Нижнем Новгороде, сообщило областное ГУ МЧС.ЧП случилось из-за заискрившей микроволновки.

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