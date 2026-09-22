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RT Russia

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Адвокат Олифир: за продажу опасных грибов на обочине грозит лишение свободы

Адвокат Олифир: за продажу опасных грибов на обочине грозит лишение свободы

За несанкционированную продажу грибов у дороги продавец может как получить административный штраф, так и уголовное дело, рассказал в беседе с RT адвокат Андрей Олифир.

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