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Депутат Пилипенко: в вузах число платных мест должно зависеть от потребности

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член комитета по науке и высшему образованию прокомментировала предложение Минобрнауки уменьшить число платных мест в столичных вузах, сосредоточив внимание на подготовке востребованных специалистов.

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