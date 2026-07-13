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Сен-Максимен перешел в «Шарлотт» из США. Ранее вингер играл во Франции, Германии, Англии, Саудовской Аравии, Турции и Мексике

Аллан Сен-Максимен перешел в « Шарлотт » в качестве свободного агента. 29-летний вингер подписал трехлетний контракт, который будет действовать до сезона-2028/29.

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