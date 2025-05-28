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Сенатор Косачев назвал смертельным для Евросоюза решение лишить Венгрию права голоса

Сенатор Косачев назвал смертельным для Евросоюза решение лишить Венгрию права голоса

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выступил с резким заявлением в программе «Между тем» на телеканале «Звезда», прокомментировав предложение ряда членов ЕС ограничить право голоса Венгрии.

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