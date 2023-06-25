Лекарство от санкций: МС-21 поможет гражданской авиации РФ больше Ту-214

Ту-214 создан на основе технологий прошлого века и может выпускаться ограниченным тиражом. Россия в этом классе авиалайнеров должна сделать ставку на новый проект МС-21, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» авиаэксперт Роман Гусаров.