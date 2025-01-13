Как российский Су-30СМ "пободался" с итальянским Ф-35 над Балтикой. Стали известны подробности. Чем полезны такие инциденты?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть ОБСИРАЮТСЯ....Застоя дерьма не будет....ХА..
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
нехай ссут,  дикари из наты.
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10 час.
лл
лина любимцева
Российские летуны еще ТЕ ХУЛЮГАНЫ!!
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6 час.

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