Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что западное вооружение, которое поставляется на Украину, становится украинским – огромный подарок для нас.
"РУССКИЕ ЧВК УДАРЯТ ПО СТРАНАМ НАТО?" СТОЛТЕНБЕРГ СДЕЛАЛ РОССИИ ПОДАРОК
Комментарии
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Андрей Якобюк
надо делать как в свое время СССР, давать оружие всем, кто готов его применить против амеров и иже с ними
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13 час.
Александр Денисов
Ну в Центральной америке можно помочь странам и патриотам, а вот с мелкобритами что делать... Что там с Ирландией, есть там патриоты?
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11 час.
igor laptev
ну чё хуситы? готовы взять карт-бланш? время пришло и ваш флаг вам в руки ( который никогда не упускался) давите пидоров теперь зелёная! чё надо то будет. Аллах Акбар!
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9 час.
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