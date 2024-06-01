Андрей Якобюк надо делать как в свое время СССР, давать оружие всем, кто готов его применить против амеров и иже с ними

Александр Денисов Ну в Центральной америке можно помочь странам и патриотам, а вот с мелкобритами что делать... Что там с Ирландией, есть там патриоты?