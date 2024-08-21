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Картина дня. Финансы

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Замеченная в Курской области американская ЧВК действовала на Украине с 2022 года. Это вторжение США в Россию

Замеченная в Курской области американская ЧВК действовала на Украине с 2022 года. Это вторжение США в Россию

Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два года, свидетельствуют публикации главы компании в соцсетях, которые изучил журналист РИА Новости.

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Комментарии
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Валерий Мешалкин
Даже нормальные западные граждане не понимают что держит Россию от нормальных боевых действий по защите своих территорий и жизни, и здоровью своих граждан.
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10 час.
Алексей Камышов
Пиздец пиндосам.
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8 час.

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