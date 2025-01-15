ФСБ опубликовала аудио разговора с сотрудником украинской военной разведки

Спецслужба предотвратила акцию ГУР МО Украины на горловском направлении.фото: vk.com/a_beglovСотрудники украинской разведки предлагали $1 млн российским военнослужащим за выход с позиций в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), опубликована запись разговора с украинским разведчиком.
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