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Как собаки Цыган и Дезик летали на ракете

Как собаки Цыган и Дезик летали на ракете

Сегодня исполняется 75 лет со дня исторического полета собак Цыгана и Дезика на ракете Р-1А. Это событие, произошедшее 22 июля 1951 года, стало важным шагом в развитии космонавтики и доказало возможность выживания в условиях космического полета.

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