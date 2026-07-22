Как собаки Цыган и Дезик летали на ракете

Сегодня исполняется 75 лет со дня исторического полета собак Цыгана и Дезика на ракете Р-1А. Это событие, произошедшее 22 июля 1951 года, стало важным шагом в развитии космонавтики и доказало возможность выживания в условиях космического полета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии