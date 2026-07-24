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Невролог Сутормин: гиподинамия — второй по значимости фактор риска инсульта

Невролог Сутормин: гиподинамия — второй по значимости фактор риска инсульта

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин рассказал, как регулярная физическая активность помогает снижать риск инсульта.

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