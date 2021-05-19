Комсомольская правда

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Президент Чехии прочел отчет по Врбетице через 10 дней после получения

Президент Чехии прочел отчет по Врбетице через 10 дней после получения

Специально подготовленный для президента Чехии Милоша Земана отчет контрразведки об инциденте в деревне Врбетице поступил в Пражский град 7 апреля, однако глава государства смог ознакомиться с документом только через десять дней - 17 апреля.

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