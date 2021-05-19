Президент Чехии прочел отчет по Врбетице через 10 дней после получения

Специально подготовленный для президента Чехии Милоша Земана отчет контрразведки об инциденте в деревне Врбетице поступил в Пражский град 7 апреля, однако глава государства смог ознакомиться с документом только через десять дней - 17 апреля.
Специально подготовленный для президента Чехии Милоша Земана отчет контрразведки об инциденте в деревне Врбетице поступил в Пражский град 7 апреля, однако глава государства смог ознакомиться с документом только через десять дней - 17 апреля.
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