Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией

Премьер Венгрии Орбан сделал неожиданное заявление о России. Премьер-министр республики Венгрия Виктор Орбан на встрече со СМИ сделал громкое заявление о том, что у Венгрии и России не должно быть общей границы.
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