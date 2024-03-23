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МИД: Япония решительно осудила нападение на мирных людей в "Крокус Сити Холле"

МИД: Япония решительно осудила нападение на мирных людей в "Крокус Сити Холле"

Япония соболезнует семьям пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря японского министерства иностранных дел Маки Кобаяси, передает ТАСС.

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