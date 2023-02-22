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Росгвардейцы стали участниками военно-патриотического фестиваля в Алтайском крае

Росгвардейцы стали участниками военно-патриотического фестиваля в Алтайском крае

В Рубцовске сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии стали участниками военно-патриотического фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества.

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