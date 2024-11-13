«Усыпления бдительности». «Лёгкие» деньги ведут севастопольцев к тяжелым последствиям

Сотрудники органов внутренних дел нередко сталкиваются с ситуациями, когда желание граждан получить легкую материальную выгоду оборачивается для них крупным имущественным ущербом либо строгой уголовной ответственностью.
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