Не только «Гарри Поттер»: подборка детективов Джоан Роулинг. Карточки

31 июля знаменитой британской писательнице Джоан Роулинг исполняется 61 год. Она не только автор книг о Гарри Поттере, но и создательница популярной серии детективов «Корморан Страйк», которую выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
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